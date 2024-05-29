Влада Києва оголосила тендер на ремонт аварійного мосту Метро за 2 мільярди

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на проведення протиаварійних робіт на мосту Метро очікуваною вартістю 2 мільярди гривень.

Тендер з вибору підрядника заплановано на 12 червня, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі Prozorro.

Згідно з умовами тендеру, реставрація аварійного мосту має тривати до кінця 2026 року.

У 2023 році КМДА з посиланням на оцінки європейських фахівців повідомляло, що перебудувати міст Метро коштує щонайменше 500 млн євро.

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Як повідомлялося, до початку повномасштабної війни розроблявся проєкт і обговорювалося фінансування об'єкта із залученням експертів ЄБРР. Війна цю співпрацю поставила на паузу, тому місто почало розробляти проєкт першочергових протиаварійних робіт та вирішило розпочати оновлення мосту Метро з 2024 року.

Частину цього мостового переходу – міст через Русанівську протоку – капітально оновили в 2020 році.

Нагадаємо, у Києві шість автомобільних мостів через Дніпро, і міст Метро – один із найстаріших. Його ввели в експлуатацію в 1965 році.