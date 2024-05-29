Новини

Влада Києва оголосила тендер на ремонт аварійного мосту Метро за 2 мільярди

2 02336
метро,київ
Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на проведення протиаварійних робіт на мосту Метро очікуваною вартістю 2 мільярди гривень.

Тендер з вибору підрядника заплановано на 12 червня, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі Prozorro.

Згідно з умовами тендеру, реставрація аварійного мосту має тривати до кінця 2026 року.

У 2023 році КМДА з посиланням на оцінки європейських фахівців повідомляло, що перебудувати міст Метро коштує щонайменше 500 млн євро.

Читайте також: Метро на Виноградар збираються добудувати за 30 місяців

Як повідомлялося, до початку повномасштабної війни розроблявся проєкт і обговорювалося фінансування об'єкта із залученням експертів ЄБРР. Війна цю співпрацю поставила на паузу, тому місто почало розробляти проєкт першочергових протиаварійних робіт та вирішило розпочати оновлення мосту Метро з 2024 року.

Частину цього мостового переходу – міст через Русанівську протоку – капітально оновили в 2020 році.

Нагадаємо, у Києві шість автомобільних мостів через Дніпро, і міст Метро – один із найстаріших. Його ввели в експлуатацію в 1965 році.

Автор: Михайло Орлюк

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

Топ коментарі

  • MrGTI driver ea1f6bd4
    То може треба закрити тєлємарафон і 2 лярда направити на ремонт моста по якому щодня їдуть сотня тисяч чоловік?
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    питання!
    міст метро не потрібно ремонтувати?
    міст патона, взагалі може рухнути, будь коли.
    і знову винуватий пєдалік?
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    я кажу конкретно, про міст метро!
    ти не киянин?
    не знаєш, що станеться, як що метро, на лівий берег, зупиниться?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини