Всесвітній економічний форум відкриє в Україні другий у світі GovTech-центр

У Києві відкриють другий у світі Центр глобальних урядових технологій (GovTech-центр) Всесвітнього економічного форуму.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Відповідний меморандум під час саміту Diia in Zurich підписали очільник Мінцифри Михайло Федоров, директор Всесвітнього економічного форуму Мірек Душек та президент Фонду Східна Європа Віктор Лях.

Зазначається, що Центр стане єдиною платформою співпраці між державним і приватним секторами й сприятиме розвитку цифрових технологій та інновацій.

"Він об’єднає науковців, бізнесменів, технологічні компанії, держсектор, а також глобальні спільноти у сфері урядових технологій. Адмініструватиме Центр та забезпечуватиме його роботу Фонд Східна Європа", – йдеться у повідомленні.

Як додали у Мінцифрі, новий Центр братиме участь у роботі Всесвітнього економічного форуму. Зокрема, українські стартапи та інноватори обмінюватимуться govtech-практиками та цифровим досвідом з іноземними партнерами, розроблятимуть спільні проєкти та прискорюватимуть цифрові реформи.

Перший у світі Центр глобальних урядових технологій діє у Німеччині.

Як повідомлялося, в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі 5G. Його організували компанії Vodafone і Nokia.