Суд відпустив підозрюваного у незаконному збагаченні ексзаступника Єрмака під заставу у 10 мільйонів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід ексзаступнику голови Офісу президента Андрію Смирнову у вигляді застави у розмірі 10 млн грн.

Про призначення такого запобіжного заходу просив прокурор, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

️прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

️не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

️утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

️здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного – до 28 липня.

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Як повідомлялося, 22 травня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру у незаконному збагаченні ексзаступнику голови Офісу президента Андрію Смирнову, якого Володимир Зеленський звільнив 29 березня.

За даними слідства, у період з 2020 по 2022 роки посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.

Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Підозру ексзаступник голови Офісу президента Андрія Єрмака отримав після журналістського розслідування. ЗМІ з'ясували, що брат заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов торік придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл. За офіційними документами, майно було придбане зі знижкою в декілька разів, а гроші на його придбання, за словами брата, він позичив.