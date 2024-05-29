У ПАРЄ підтримали виплати українським біженцям для повернення додому після війни

Комітет з питань міграції та біженців Парламентської асамблеї Ради Європи погодив рішення щодо виплати грошей українським біженцям для повернення на батьківщину.

Про це повідомив народний депутат та очільник Комітету Олексій Гончаренко в Telegram.

"Тобто після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн", – наголосив він.

За словами депутата, ця норма була додана в велику доповідь по Україні, яку готує міграційний Комітет ПАРЄ.

Українські біженці в ЄС

Як повідомлялося, статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець березня 2024 року мали 4,21 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець лютого таких було 4,23 млн людей.

За даними Євростату, кількість українських біженців скоротилася одразу в дев'яти країнах. Зокрема, в Чехії (-20 700; -5,4%), Швеції (-9 960; -21,5%), Австрії (-9 130; -11,1%), Данії (-5 385; -14,5%) та Польщі (-1 680; -0,2%).

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян. При цьому у Міжнародній організації з міграції не очікують потоку українських біженців, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії.