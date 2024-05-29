Норми Податкового кодексу щодо Platts не мають застосовуватись для трансфертного ціноутворення, – експортери
Серед таких проблем експортери вказують сумнівні методи контролю трансфертного ціноутворення, неповернення ПДВ та валютні обмеження, розповіли представники бізнесу під час круглого столу "Проблеми експортерів під час війни: виклики регулювання", передає видання GMK Center.
Зокрема, одним з головних проблемних питань українських експортерів ГМК є недосконалість системи контролю за трансфертним ціноутворенням (ТЦУ).
Верховний Суд у 2022 році дозволив Державній податковій службі використовувати котирування цінового агентства Platts як єдине джерело інформації для будь-якої операції ТЦУ підприємств гірничо-добувного та паливно-енергетичного секторів.
Але провідний юридичний консультант "Метінвест Холдингу" Володимир Бевз вказує, що цінові котирування Platts є результатом суб’єктивного судження, проконтролювати коректність яких неможливо. Тому використання Platts у справах контролю ТЦУ може призвести до тиску на бізнес, адже застосування певних котирувань може легко зробити будь-яке експортно-орієнтоване українське підприємство ГМК нерентабельним.
"Згідно даних "великої четвірки" аудиторських компаній, практики використовувати одне джерело інформації при розрахунках ТЦУ не існує ніде у світі! Тож досвід України суперечить міжнародній практиці і дискримінує український бізнес. Варто відзначити, що визнання Platts єдиним джерелом інформації для контролю за ТЦ в українському законодавстві не встановлено і є маніпулятивним з боку ДПС, адже ці норми регулюють виключно рентну плату", – пояснює юрист.
Своєю чергою координаторка податкового комітету Європейської Бізнес Асоціації Наталія Артемчук зазначила, що об’єднання готує свою позицію щодо неоднозначних підходів податкової служби в питаннях контролю ТЦУ, яку оприлюднять найближчим часом.
Представники бізнесу під час круглого столу також зауважили, що експортери стикаються з проблемами з відшкодуванням ПДВ, через що підприємства втрачають обігові кошти та не можуть здійснювати фінансове планування.
Крім того, компанії очікують подальшого послаблення валютних обмежень: наразі великі експортно-орієнтовані компанії чекають розширення встановлених лімітів та умов по виплаті дивідендів та відсотків по "старим" заборгованостям. Адже, попри впровадження пом’якшень валютної регулювання з боку НБУ, проблема обслуговування іноземних кредитів повністю не вирішена.