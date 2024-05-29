У застосунку "Резерв+" з безпідставного "розшуку" зняли понад 700 тисяч українців

Понад 700 тисяч військовозобов’язаних громадян були зняті з безпідставного "розшуку". Цю проблему допоміг вирішити застосунок "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у Facebook.

За її словами, щоб побачити оновлений статус, варто авторизуватись у застосунку повторно.

"Застосунок Резерв+ звернув нашу увагу на прогалини у реєстрі Оберіг. Одна з них – добре відомий вам статус "в розшуку", який безпідставно відображався у 710 000 громадян. Цей статус без юридичних підстав мала така ж кількість наших громадян, яка може зрівнятись з населенням Львова до повномасштабного вторгнення", – зазначила вона.

Чому військовозобов'язані мали статус "в розшуку"

Якщо людина порушувала правила військового обліку, Територіальний центр комплектування звертався до Національної поліції. Водночас фактично, кількість таких звернень становила близько 25%.

"Згідно з законодавством такий "розшук" мав свої терміни. Адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін – 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення", – пояснила Черногоренко.

Як зауважила заступниця міністра, статус "в розшуку" отримали багато військовослужбовців, чиї дані не були оцифровані своєчасно.

Якщо вас зняли з "розшуку", до ТЦК звертатись не потрібно.

Як повідомлялося, 18 травня Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн.

Закон про мобілізацію

Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який вступає в силу з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.