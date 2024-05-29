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Нацбанк покарав та позбавив ліцензій одразу сім фінансових установ

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нбу,нацбанк
Національний банк застосував захід впливу до семи небанківських установ у вигляді анулювання ліцензій на діяльність фінансової компанії чи ломбарду.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, захід впливу застосовано до:

  • ТОВ "Ф-Трейдінг";
  • ТОВ "Інвесткредит";
  • ТОВ "Менеджмент інвестицій";
  • ТОВ "Тауер Фінанс";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Експрес Фінанс";
  • ПТ "Справедливий ломбард" Віноградова С.А. і компанія".

Як зазначили у Нацбанку, у березні щодо указаних компаній вже застосовувався захід впливу – вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень.

Водночас зазначені фінансові не виконали рішення Національного банку та не привели діяльність у відповідність до вимог законодавства.

Також регулятор застосував до ТОВ "Качай гроші" захід впливу у вигляді анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії у зв’язку з невідповідністю діяльності установи вимогам законодавства з огляду на визнання НБУ ділової репутації компанії небездоганною.

Відповідні рішення Нацбанк ухвалив 27 травня 2024 року.

Як повідомлялося, днями Нацбанк анулював ліцензії трьом фінансовим компаніям.

Автор: Юлiя Далецька

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