Нацбанк покарав та позбавив ліцензій одразу сім фінансових установ
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, захід впливу застосовано до:
- ТОВ "Ф-Трейдінг";
- ТОВ "Інвесткредит";
- ТОВ "Менеджмент інвестицій";
- ТОВ "Тауер Фінанс";
- ТОВ "Фінансова компанія "Експрес Фінанс";
- ПТ "Справедливий ломбард" Віноградова С.А. і компанія".
Як зазначили у Нацбанку, у березні щодо указаних компаній вже застосовувався захід впливу – вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень.
Водночас зазначені фінансові не виконали рішення Національного банку та не привели діяльність у відповідність до вимог законодавства.
Також регулятор застосував до ТОВ "Качай гроші" захід впливу у вигляді анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії у зв’язку з невідповідністю діяльності установи вимогам законодавства з огляду на визнання НБУ ділової репутації компанії небездоганною.
Відповідні рішення Нацбанк ухвалив 27 травня 2024 року.
Як повідомлялося, днями Нацбанк анулював ліцензії трьом фінансовим компаніям.