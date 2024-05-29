Наслідки ударів по НПЗ: У Росії в травні простоювало 12% нафтопереробних потужностей

Російські первинні нафтопереробні потужності, які простоюють у травні, становлять 12% від загальної кількості первинних нафтопереробних установок.

Про це свідчать оцінки Reuters на основі даних галузевих джерел, передає enkorr.

Як зазначається, через зміну планів на деяких великих нафтопереробних підприємствах розрахунки офлайн-переробних потужностей у росії було переглянуто на 19,2% порівняно з попередніми прогнозами.

На даний момент 3,39 млн метричних тонн, або 12% первинних переробних потужностей Росії, не працюють.

Обсяг незадіяних потужностей приблизно на 28% менший порівняно з квітнем.

Окрім того, очікується, що в червні незадіяні російські нафтопереробні потужності впадуть на 41% порівняно з травневим рівнем – до 1,94 млн тонн автономних потужностей.

Постачання палива з Росії скоротилися на 14,6% у квітні порівняно з березнем через те, що ремонт нафтопереробних заводів, сезонне обслуговування й заборона на експорт бензину вплинули на експорт нафтопродуктів минулого місяця.

За квітень Росія експортувала морем 8,42 млн тонн нафтопродуктів, що на 14,6% менше, ніж у березні.

Ремонти НПЗ в Росії

Протягом останніх місяців Росія провела технічне обслуговування й ремонт на своїх НПЗ, які перевищували очікування, після того, як на початку цього року Україна посилила атаки безпілотників на російські нафтопереробні потужності.

Крім позапланового ремонту для усунення пошкоджень від атак безпілотників, деякі НПЗ пройшли плановий ремонт, що також призвело до скорочення експорту палива з росії у квітні.

На початку квітня Росія заявила, що може відремонтувати всі пошкоджені блоки протягом двох місяців. Міністр енергетики РФ Ніколай Шульгінов заявив, що всі пошкоджені НПЗ у країні буде відновлено до початку червня.

Удари по НПЗ

Російські нафтовики поки безсилі захистити свої заводи від атак БПЛА. Так, 9 травня дрон атакував розташований у Башкирії завод "Газпром Нефтехим Салават", що випускає близько 600 тис. тонн високоокатонового бензину щорічно.

Наступного дня під ударом виявився найбільший НПЗ Калузької області, а ще через два дні – Волгоградський НПЗ "Лукойла". Він був змушений зупинити головну установку переробки нафти, яку перезапустили 16 травня.

17 травня вдруге з початку року зупинився Туапсинський НПЗ "Роснефти" – єдиний на чорноморському узбережжі Росії. Завод потужністю 12 млн тонн на рік простоював із зими через пожежу, спричинену атакою БПЛА. Його перезапустили наприкінці квітня, але через три тижні він знову зазнав удару, в результаті якого вийшла з ладу одна з установок. Завод перезапустили 19 травня.

Як повідомлялося, у ніч проти 1 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод в РФ, унаслідок вибухів там почалася пожежа.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін 9 квітня попередив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.

2 квітня безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. Атака на НПЗ є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.

Йдеться про нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнєфть", розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник влучив в установку первинної переробки, яка переробляє близько 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження установки не критичне, стверджують російські посадовці.

Перед цим роботу зупинив Куйбишевський НПЗ (Самарська область). БпЛА атакували цей завод у ніч на 23 березня. Після атаки завод зупинив роботу нафтопереробної установки CDU-5, через що потужності підприємства знизилися вдвічі.

За підрахунками Reuters, атаки українських безпілотників вивели з ладу близько 15% потужностей первинної переробки нафти у РФ станом на кінець березня. За даними Росстату, російські нафтопереробні підприємства зменшили виробництво бензину за останній тиждень березня до 110,7 тис. тонн на добу, це на 12% менше середнього показника в лютому.