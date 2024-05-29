Гривня впала до нового історичного рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 30 травня, на рівні 40,4832 грн/$, порівняно із 40,3958 грн/$ у середу. Це новий історичний мінімум.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 5 копійок після рекордного падіння напередодні – до 43,9202 грн за євро. У середу він опускався до історичного мінімуму 43,9708 грн.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.