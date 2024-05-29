"Нова пошта" запустила міжнародні перекази через MoneyGram

У відділеннях "Нової пошти" відтепер можна отримати міжнародний переказ грошей через MoneyGram. Кошти будуть доступні одразу після відправлення переказу з-за кордону та без відкриття рахунку.

Про це повідомили в компанії, передає AIN.UA.

Комісію має сплатити відправник, для одержувача отримання безплатне. Відправлення грошей відбувається в місцевій валюті, а виплата – в гривні.

"Ми розширюємо власні сервіси для зручності клієнтів. Вони можуть отримати міжнародні перекази з допомогою Western Union, RIA, а тепер ще й MoneyGram", – заявив CEO NovaPay Андрій Кривошапко.

Як отримати переказ

Щоб отримати рошовий переказ, необхідно:

звернутися до найближчого відділення "Нової пошти";

назвати касиру номер переказу в MoneyGram;

надати документи, що посвідчують особу;

одержати готівку.

Про компанії

Що таке NovaPay

NovaPay – заснований 2001 року міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти".

Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, минулого року компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами – 32% від загального обсягу.

Кількість транзакцій через NovaPay 2023 року сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник попереднього року, а їхня сума зросла на 41% – до 235,5 млрд грн.

У лютому 2024 року NovaPay почала пропонувати власні облігації клієнтами у мобільному застосунку.

У квітні повідомлялося, що NovaPay має намір запустити кредитні лінії для малого та середнього бізнесу, орієнтовно – у червні, а найближчим часом – випустити кредитні картки.

MoneyGram – американська фінансова компанія, що проводить операції на міжнародних фінансових ринках. Надає послуги з міжнародних грошових переказів.