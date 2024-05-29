Російська влада планує збільшити витрати бюджету попри падіння нафтогазових доходів

Російська влада збирається збільшити витрати бюджету в 2024 році на тлі зростання ненафтогазових доходів, а дефіцит скарбниці може виявитися трохи вищим за план через зниження прогнозу нафтогазових доходів.

Про це заявив заступник міністра фінансів РФ Владімір Количев, передає The Moscow Times.

"Ми бачимо, що з початку року економіка динамічніше зростає, відповідно, дохідна база теж динамічніше зростає. Відповідно до правила, уряд має можливість запропонувати на збільшення ненафтогазових доходів збільшити витрати", – сказав Количев.

За його словами, зростання видаткової частини бюджету в основному торкнеться заходів, позначених президентом РФ Владіміром Путіним. Утім, Количев не став озвучувати нові бюджетні параметри.

Зазначається, що витрати бюджету за підсумками року очікуються на рівні 37,3 трлн руб. проти 36,6 трлн руб., закладених у бюджеті.

Количев повідомив, що дефіцит федерального бюджету Росії цього року може бути "незначно" вищим за план через зниження прогнозу нафтогазових доходів.

Нафтогазові доходи Росії

Раніше повідомлялося, що нафтогазові доходи бюджету Росії за чотири місяці 2024 року становили 4,16 трлн руб. Таким чином, вони зросли на 82% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У бюджеті 2024 року російський Мінфін заклав зростання нафтогазових доходів на 30% до 2023 року до 11,5 трлн рублів, що становить третину від загальних запланованих надходжень до бюджету.

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року нафтогазові надходження скоротилися на 23,9% до 8,82 трлн рублів з 11,59 трлн рублів у 2022 році через зниження нафтових цін та скорочення обсягів експорту газу в умовах санкцій.

Нагадаємо, доходи від газового експорту Росії за два роки впали в 4 рази.

Водночас пошуки в Росії нових покладів нафти, які могли б покрити запаси, що вибувають через видобуток, 2023 року принесли провальні результати.

До 90% всіх нафтогазових родовищ, що відкриваються, належать до дрібних і дуже дрібних. При цьому, за даними Мінприроди РФ, майже всі запаси нафти в Росії вже залучені до роботи: нерозподілений фонд становить лише 3%.