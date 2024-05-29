У Дністрі впав рівень води, річку подекуди можна перейти вбрід: В "Укргідроенерго" пояснили причини

Рівень води у Дністровському водосховищі різко впав внаслідок використання води для виробництва електроенергії та дефіциту опадів.

Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

"З середини квітня 2024 року скидні витрати з Дністровської ГЕС були вимушеним заходом для підтримання стабільної роботи енергосистеми. З 15 травня скиди з Дністровського водосховища відповідають встановленим Міжвідомчою комісією", – повідомили в компанії.

Водночас протягом травня дефіцит опадів та підвищена температура повітря зумовили значне зниження водності Дністра та його приток. Тому приплив до Дністровського водосховища становить близько 30% від норми, зазначають в "Укргідроенерго".

При цьому в компанії запевняють, що рівень води у Дністровському водосховищі поки що не критичний, хоча він продовжує знижуватися.

"Станом на 8:00 28 травня позначка рівня води у верхньому б’єфі становить 114,38 м, приплив води до Дністровського водосховища 90 кубометрів на секунду. На даний момент позначка верхнього б’єфу не є критичною, наприклад для порівняння – у 2022, через маловоддя та низький рівень припливу, вона становила 112,57 м", – зазначають в компанії.

В "Укргідроенерго" додали, що наразі ситуація стабілізувалася, інтенсивне спрацювання водосховища припинилося. Однак для забезпечення нижче розташованих населених пунктів водою Дністровська ГЕС зобов’язана пропускати не менше 110 кубометрів води на секунду.

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"Враховуючи, що приплив на даний час менший за норму для даного періоду року, спрацювання водосховища може продовжуватися, і очікувано може складати декілька сантиметрів на добу", – зазначають в "Укргідроенерго".

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що Дністер поблизу Хотинської фортеці обмілів, подекуди його можна перейти вбрід, стверджують очевидці. У Чернівецькому рибоохоронному патрулі виданню "Молодий буковинець" пояснили обміління річки спрацюванням Дністровського водосховища для виробництва електроенергії та засухою.