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В Україні впали ціни на молоду капусту

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капуста
Ціни на ранню білокачанну капусту на українському ринку продовжують знижуватися.

Зараз оптові партії капусти врожаю 2024 року пропонують по 6-10 гривень за кілограм ($0,15-0,25), за тиждень ціни на неї знизилися на 20%, підрахували аналітики проєкту EastFruіt.

Відтак, зараз ціна на ранню капусту в Україні вже в середньому на 82% нижча, ніж у аналогічний період минулого року.

Основною причиною зниження цін виробники називають сезонне збільшення пропозиції капусти нового врожаю, а також досить невисокий попит на неї. Тож виробники не виключають, що тенденція до зниження цін у даному сегменті збережеться на ринку й надалі.

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"Насамперед, фермери змушені активно знижувати ціни на капусту нового врожаю через надмірну пропозицію на ринку: більшість українських господарств уже розпочали масові відвантаження ранньої капусти. Також ситуацію посилюють досить низькі темпи збуту цієї продукції. Оптові компанії та роздрібні мережі вважають за краще вести закупівлі невеликими партіями з огляду на короткий термін реалізації цього овочу", – зазначається у повідомленні.

Автор: Михайло Орлюк

Топ коментарі

  • Alex Nosov dd1cb531
    Ранняя капуста как и другие овощи не по сезону ето отрава. Производители соревнуются друг с другом сипя кто больше химии чтобы на день раньше получить товар чем у конкурентов
  • Erlich Bachman
    В мене сусід той ще тестер. Каже на таку капусту "загадкова". ******** салат "с маянезіком". Загадка у тому чи буде вночі спати чи нітрати візьмуть гору і прийдеться перевіряти каналізацію на міцність. За результатами тестів вже я маю змогу визначити чи то вже капуста чи ще хімічна зброя.
  • Roman Stambul
    ттак що зеленим дякувати???
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