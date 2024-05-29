У Росії ціни на труни злетіли на 66%

Розв’язана Росією війна проти України спровокувала різке зростання вартості ритуальних послуг та товарів у РФ. Так, у лютому за виготовлення труни росіяни мали заплатити в середньому 7,4 тис. руб. (2,2 тис. грн), і порівняно з лютим 2022 року ціна підскочила на 66% – тоді труну можна було купити приблизно за 4,5 тис. руб.

Про це йдеться в даних Росстату, передає The Moscow Times.

Також дорожчає копання могил. Минулого року зростання цін на цю послугу досягло 11,25% і стало максимальним за весь час доступної статистики (з 2016 року). У лютому цього року такі роботи обходилися в середньому 10,2 тис. руб., тоді як у лютому 2022 року за них потрібно було віддати близько 7,9 тис. руб. Тобто за два роки війни копання могил стало дорожчим на 23%.

Окрім того, зросла вартість кремації. Якщо у лютому 2022 року за неї потрібно було заплатити в середньому 21 тис. руб., то тепер – уже 32 тис. руб. (+52%).

Середня вартість похорону за підсумками 2023 року становила 54,9 тис. руб., що на 6% більше, ніж 2022 року – тоді церемонія поховання обходилася в 47,3 тис. руб.

У галузі пояснюють зростання цін інфляцією, коливаннями курсу валют та подорожчанням сировини, зокрема деревини та металу.