Литва заборонила ввезення 2800 видів аграрної продукції з Росії та Білорусі

Уряд Литви затвердив сформований Міністерством сільського господарства країни перелік сільськогосподарської продукції та кормів російського та білоруського походження, ввезення яких забороняється з 3 червня.

До цього переліку увійшли 2,8 тис. найменувань продукції, передає Радіо Свобода.

Всі заборонені товари поділено на 24 групи товарів. Серед них: живі тварини, м’ясо та субпродукти, риба, молоко та продукти його переробки, яйця, мед натуральний, продукти нетваринного походження, рослини, овочі, фрукти, кава та спеції, зерно, крупи, олія, напої, тютюн.

Водночас в уряді Литви зазначають, що "до переліку не потрапила сільськогосподарська продукція, яка не має альтернативних джерел імпорту (деякі гриби, ягоди, патока, деякі види кормів для тварин та інші)".

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Як повідомлялося, у березні Литва разом з Латвією, Естонією, Польщею та Чехією закликали Єврокомісію проаналізувати можливість обмеження імпорту в ЄС продуктів харчування з Білорусі та Росії.

Латвія стала першою країною ЄС, яка заборонила імпорт сільськогосподарської та кормової продукції з Білорусі та Росії. Ембарго почало діяти 8 березня.

Заборона поширюється на овочі, фрукти, ягоди та горіхи, крупи, кормову сировину та готові корми. До списку забороненого до ввезення потрапили картопля, помідори, цибуля, часник, капуста, морква, огірки та інші овочі. Також не можна ввозити до Латвії пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, рис, сорго та гречку.