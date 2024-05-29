Відключення світла можуть повернутися найближчими днями через ремонти енергоблоків АЕС, – Котін

Відключення світла, відсутні вже два дні поспіл через підключення до мережі після ремонтів двох енергоблоків АЕС, можуть повернутися з виведенням найближчими днями в ремонт чергових атомних блоків.

Про це заявив в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін на засіданні енергокомітету Верховної Ради 29 травня, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз у нас вісім енергоблоків працюють. Два дні немає обмежень, тому що ми вивели з ремонту два енергоблоки (26 і 27 травня, – ред.), але через два дні в нас заходять чергові блоки в ремонт, і тоді, я думаю, "Укренерго" вже запроваджуватиме обмеження", – сказав Котін.

За його словами, блоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.

Раніше глава Міненерго Герман Галущенко говорив, що до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.