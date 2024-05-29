НБУ презентував нову 10-гривневу монету, присвячену військовій спецслужбі транспорту. ФОТО

Національний банк України презентував нову обігову пам’ятну монету "Державна спеціальна служба транспорту".

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Монета присвячена Державній спеціальній службі транспорту – військовому формуванню у складі системи Міністерства оборони України, що дбає про стійкість транспортної системи країни. Наразі її військовослужбовці забезпечують не лише безперебійну роботу транспорту в тилу, але й розмінування деокупованих територій, будівництво фортифікацій, охорону критичної інфраструктури та її відновлення.

Дизайн монети

Аверс монети – ідентичний із аверсом обігової монети номіналом 10 грн зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

На реверсі монети по колу розміщені написи "Державна спеціальна служба транспорту" та гасло її військовослужбовців: "Незламні духом відновлять Україну!".

У центрі композиції рельєфно зображено емблему служби та схематичний міст, що символізує транспортну інфраструктуру України.

Дизайн реверсу монети виконала Тетяна Балута; скульптор – Анатолій Демяненко.

Обіг та продаж монети

Нацбанк поступово підкріплюватиме обіговими пам'ятними монетами банки та СІТ-компанії (Cash-in-Transit компанії, – ред.) для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться ці монети від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 грн.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам'ятних монет.

Однак частина тиражу буде сформована в спеціально оформлені ролики. До ролика входитиме 25 монет "Державна спеціальна служба транспорту". На спеціально оформленому сувенірному папері, в який запаковано кожний ролик, розміщено зображення емблеми Державної спеціальної служби транспорту та схематичне зображення мосту, який символізує транспортну інфраструктуру України. Тираж роликів – 20 тис. штук.

У інтернет-магазині нумізматичної продукції Націбанку продаж таких роликів у сувенірному пакованні розпочнеться з 30 травня 2024 року.



