Сотням українських біженців у Норвегії можуть запропонувати залишити країну

Директорат з питань імміграції (UDI) Норвегії розпочинає індивідуальний розгляд клопотань українців про надання притулку, які на момент початку повномасштабної війни не проживали на батьківщині.

Як пише NRK, про це заявила міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій країни Емілія Енгер Мель, передає Європейська правда.

Зокрема, 800-1000 українцям можуть запропонувати залишити Норвегію. Країна вже зробила кілька кроків, щоб більше контролювати приплив українських біженців.

"Новим є те, що ми починаємо з індивідуального розгляду справ. Це робиться шляхом оцінки ситуації, в якій опинилася людина. Серед іншого – звідки вона приїхала", – пояснила Мель.

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Зазначається, що серед українців, чиї справи про надання притулку розглядаються сьогодні, 370 (47%) – це чоловіки призовного віку.

Водночас міністерство юстиції у своєму листі журналістам заявило, що ризик мобілізації в принципі не є підставою для проживання в Норвегії.

"Призов і служба у зв'язку з війною не є обставинами, які самі по собі дають підстави для отримання притулку в Норвегії. Однак це має оцінюватися конкретно в кожному окремому випадку", – йдеться в повідомленні відомства.

За словами Мель, Норвегія приймає набагато більше біженців, ніж її сусіди.

"Тому ми посилили контроль. Зараз ця пропорція знизилася з 60% до близько 35%, і ми все ще розглядаємо можливість його подальшого посилення", – резюмувала вона.

Як повідомлялося, в Ірландії невдовзі закриється значна кількість центрів, які надають житло біженцям із України.