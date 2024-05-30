Сотням українських біженців у Норвегії можуть запропонувати залишити країну
Як пише NRK, про це заявила міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій країни Емілія Енгер Мель, передає Європейська правда.
Зокрема, 800-1000 українцям можуть запропонувати залишити Норвегію. Країна вже зробила кілька кроків, щоб більше контролювати приплив українських біженців.
"Новим є те, що ми починаємо з індивідуального розгляду справ. Це робиться шляхом оцінки ситуації, в якій опинилася людина. Серед іншого – звідки вона приїхала", – пояснила Мель.
Читайте також: Німеччина хоче зменшити наплив українських біженців до країни
Зазначається, що серед українців, чиї справи про надання притулку розглядаються сьогодні, 370 (47%) – це чоловіки призовного віку.
Водночас міністерство юстиції у своєму листі журналістам заявило, що ризик мобілізації в принципі не є підставою для проживання в Норвегії.
"Призов і служба у зв'язку з війною не є обставинами, які самі по собі дають підстави для отримання притулку в Норвегії. Однак це має оцінюватися конкретно в кожному окремому випадку", – йдеться в повідомленні відомства.
За словами Мель, Норвегія приймає набагато більше біженців, ніж її сусіди.
"Тому ми посилили контроль. Зараз ця пропорція знизилася з 60% до близько 35%, і ми все ще розглядаємо можливість його подальшого посилення", – резюмувала вона.
Як повідомлялося, в Ірландії невдовзі закриється значна кількість центрів, які надають житло біженцям із України.