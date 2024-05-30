У США відкрили завод із виробництва артилерійських снарядів для України

У місті Мескіте, що в американському місті Техас, відкрився завод з виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів.

Як пише The New York Times, підриємство щомісяця вироблятиме близько 30 тис. снарядів, передає Укрінформ.

Видання нагадує, що Міністерство оборони США ще минулого року поставив за мету виробляти 100 тис. снарядів на місяць до кінця 2025 року. Заводи у Скрентоні та Вілкс-Баррі, що у штаті Пенсільванія, сумарно виробляють близько 36 тис. снарядів на місяць.

Нове підприємство General Dynamics у Мескіте після виходу на повну потужність випускатиме 30 тис. снарядів на місяць.

Відкриття підприємства коштувало понад $500 млн. Завод включає передові виробничі технології та автоматизацію для виробництва металевих деталей великого калібру.

Коли завод вийде на повну потужність, на ньому працюватиме близько 350 людей.

Відповідальний посадовець у Пентагоні з закупівель Вільям Лапланте заявив, що США надали Києву понад 3 млн 155-міліметрових снарядів від початку повномасштабної війни.

Як повідомлялося, німецька компанія Quantum-Systems GmbH відкрила новий завод з виробництва безпілотників та центр розробки в Україні.