"Приватбанк" відзвітував про рекордний прибуток у 2023 році
Про це повідомляє пресслужба банку.
Зазначається, що 30 травня "Приватбанк" оприлюднив інтегрований звіт про результати діяльності банку за 2023 рік. Згідно з ним, держбанк отримав чистий прибуток на 37,8 млрд грн.
Загалом у вигляді дивідендів та податків у 2018-2023 роках банк вже повернув державі майже 180 млрд грн.
За даними банку, чистий кредитний портфель бізнес-клієнтів зріс удвічі з початку повномасштабного вторгнення.
Крім того, "Приватбанк" зберігає лідерство у роздрібному кредитуванні, збільшивши кредитний портфель на 39% (17 млрд грн).
До того ж для забезпечення надійності та безпеки своїх сервісів банк продовжив інвестувати в кібербезпеку та модернізував свою IT-інфраструктуру.
"Цього року ми говоримо не лише про фінансові досягнення, але й соціальне значення "Приватбанку". Ми не тільки підтримуємо економіку надійними фінансовими послугами, але й активно долучаємося до життя громад через численні соціальні проєкти, через об’єднання, сприяння інклюзивності та суспільству без бар’єрів," – наголосив голова правління банку Герхард Бьош.
Водночас, як повідомлялося, за підсумками першого кварталу 2024 року "Приватбанк" отримав 13,86 млрд грн чистого прибутку, що на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року.