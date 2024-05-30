"Приватбанк" відзвітував про рекордний прибуток у 2023 році

У 2023 році державний "Приватбанк" отримав рекордний прибуток до оподаткування у 72,8 млрд грн та виплатив державі 57 млрд грн податку на прибуток та дивідендів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що 30 травня "Приватбанк" оприлюднив інтегрований звіт про результати діяльності банку за 2023 рік. Згідно з ним, держбанк отримав чистий прибуток на 37,8 млрд грн.

Загалом у вигляді дивідендів та податків у 2018-2023 роках банк вже повернув державі майже 180 млрд грн.

За даними банку, чистий кредитний портфель бізнес-клієнтів зріс удвічі з початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, "Приватбанк" зберігає лідерство у роздрібному кредитуванні, збільшивши кредитний портфель на 39% (17 млрд грн).

До того ж для забезпечення надійності та безпеки своїх сервісів банк продовжив інвестувати в кібербезпеку та модернізував свою IT-інфраструктуру.

"Цього року ми говоримо не лише про фінансові досягнення, але й соціальне значення "Приватбанку". Ми не тільки підтримуємо економіку надійними фінансовими послугами, але й активно долучаємося до життя громад через численні соціальні проєкти, через об’єднання, сприяння інклюзивності та суспільству без бар’єрів," – наголосив голова правління банку Герхард Бьош.

Водночас, як повідомлялося, за підсумками першого кварталу 2024 року "Приватбанк" отримав 13,86 млрд грн чистого прибутку, що на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року.