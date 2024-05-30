Електронне бронювання через "Дію" може запрацювати протягом місяця, – Міноборони

Постанова Кабінету міністрів про запуск електронного бронювання через "Дію" буде готова найближчим часом. Робота над функціоналом триватиме три-чотири тижні.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Forbes.

За її словами, Міноборони вважає, що електронне бронювання треба зробити якомога швидше, і це має бути автоматично, без додаткових візитів до ТЦК.

Усі компанії, які бронюватимуть своїх працівників через "Дію", мають користуватися позитивною дискримінацією, вважає Черногоренко.

Читайте також: ​На Work.ua з’явилися вакансії з можливістю бронювання від мобілізації

Заступниця міністра зазначила, що проєктом займаються Мінекономіки та Мінцифри.

"Все, що необхідно з точки зору бази "Оберіг", ми зробили. Найближчим часом буде готова відповідна постанова. Думаю, для того, щоб підкрутити функціонал, колегам потрібно три-чотири тижні", – додала вона.

Як повідомлялося, у Міністерстві економіки підтвердили, що уряд продовжує працювати над механізмом електронного бронювання. У відомстві наголошують, що альтернативи диджиталізації процесів бронювання немає.