Рада ЄС затвердила блокуючі мита на зерно з Росії та Білорусі

Рада Європейського Союзу ухвалила постанову, яка запроваджує заборонні мита на зернову продукцію, імпортовану з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Зазначається, що постанова підвищує мита на зернові, олійні культури та продукти переробки з Росії та Білорусі до рівня, який фактично призупинить імпорт цих продуктів.



"Нові тарифи, встановлені сьогодні, спрямовані на те, щоб практично припинити імпорт зерна з Росії та Білорусі до ЄС. Таким чином, ці заходи запобігатимуть дестабілізації ринку зерна ЄС, зупинять російський експорт незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, і не дозволять Росії використовувати доходи від експорту до ЄС для фінансування своєї війни проти України", – прокоментував міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.

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Також мита запроваджуються на гранули з бурякового жому та сушений горох з РФ та Білорусі, за які наразі імпортери не сплачують або сплачують низькі мита. Крім того, згадані товари будуть позбавлені доступу до тарифних квот ЄС.



Водночас нові заходи не вплинуть на продукцію, що прямує транзитом через ЄС до третіх країн.



Постанова буде опублікована в Офіційному журналі ЄС. Заходи набудуть чинності 1 липня 2024 року.

Як повідомлялося, Європейська комісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових, олійних культур та продуктів їхньої переробки з Росії та Білорусі ще у березні.