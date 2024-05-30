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Київський метрополітен збільшить інтервал руху поїздів через дефіцит працівників

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метро
КП "Київський метрополітен" збільшить інтервали руху поїздів на 45-60 секунд на всіх лініях підземки. Головна причина – гострий дефіцит машиністів та електромеханіків.

Про це повідомляє пресслужба столичного метрополітену.

Зазначається, що найближчим часом інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години.

Головною причиною нововведень у метрополітені називають дефіцит працівників.

"У компанії виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема машиністів електропоїздів – 83 вакансії, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується", – пояснили у КП.

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Як наголосили у "Київському метрополітені", підприємство співпрацює із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості. Водночас метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання.

Зокрема, машиніст електропоїзда, до моменту його самостійної роботи на лінії, навчається більше 12 місяців.

Як повідомлялося, через масовий виїзд українців за кордон та мобілізацію більшість роботодавців в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів.

Детальніше читайте в матеріалі: Немає робочих рук: в Україні дефіцит кадрів та зростання зарплати

Автор: Юлiя Далецька

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Ось типовий приклад дегенеративної мобілізації від зепідраського шапіто: коли дуже фахових спеціалістів, кожного з яких навчали роками - мобілізують, а мусорня без освіти і фаху, яка сидить у офісах типу охороняє - має бронь від мобілізації. А потім ця мусорська тварюка у 40 років піде на пенсію жирний і здоровий, а побитий і скалічений війною роботяга, буде до 70 років ішачіть, бо пенсії у нього не буде.
  • Victor Bilousenko
    где феминистки?
    фактически в метрополитене заявили, что женщины слишком тупые и из-за своей тупости неспособны справиться с вождением поездов метро.
  • Alexei Alex
    Дякуємо мусорам і усій державній репресивній машині. Чомусь вважається нормальним ставити жінок на виробництво та за станки, а ось набрати жінок в поліцію, а держиморд пузатих відправити захищати - то не варіант. Не для того мамка із татаровим квіточку ростили і пестили? Чи то каста недоторканих? Вони ж все одно битися не вміють, одразу тільки шмаляти можуть
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