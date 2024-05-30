Мінфін оновив дані про фінансування держбюджету від початку великої війни. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від міжнародних партнерів $85,4 млрд для фінансування видатків державного бюджету.

Зокрема, від початку 2024 року від партнерів надійшло $11,8 млрд, свідчать дані Міністерства фінансів України. За останній місяць ця сума майже не змінилася.

Найбільшими іноземними донорами у поточному році є:

Європейський Союз – $6,48 млрд;

Японія – $2,13 млрд;

Канада – $1,47 млрд;

МВФ – $0,88 млрд;

Велика Британія – $0,52 млрд;

Норвегія – $0,3 млрд.

Водночас від США фінансова допомога у 2024 році не надходила, у попередні два роки вона становила $22,93 млрд.

З урахуванням надходжень від розміщення ОВДП на внутрішньому ринку, на фінансування держбюджету України у 2024 році станом на 28 травня залучено $16,9 млрд.