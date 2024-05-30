Кабмін зупинив експорт цукру (оновлено)

Кабінет Міністрів до кінця року зупинив експорт цукру до країн Європейського Союзу.

Про це йдеться у рішенні уряду, яке є у розпорядженні Економічної правди.

Зокрема, своїм рішенням Кабмін вніс зміни до постанови, яка регулює експорт окремих товарів до держав-членів ЄС на 2024 рік, та вніс новий пункт про квотування (тобто граничний обсяг продукції, яку можна експортувати).

Так, квота на експорт цукру до ЄС становить нуль, тобто експорт буде заборонено з моменту публікації постанови.

Згодом це підтвердив виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"З 1 червня урядом запроваджено нульову квоту на цукор, яка діятиме до кінця року. Але українські агровиробники продовжують експортувати цукор в країни Африки, Близький Схід, Велику Британію", – сказав Висоцький.

Він нагадав, що з 5 червня запрацюють оновлені правила безмитної та безквотної торгівлі агропродукцією з ЄС, що діятимуть рік. На деякі агропродукти встановлені квоти з розрахунку середнього показника врожаю за другу половину 2021 року та 2022-2023 роки.

Це стосується шести видів продукції: цукру, яєць, м'яса птиці, кукурудзи, крупи, меду.

Так, на експорт цукру до ЄС квота на рівні 262 тис. тонн вже вичерпалась.

Втім, за словами Висоцького, виробництва цукру для внутрішнього споживання достатньо.

Раніше із проханням обмежити експорт цукру до уряду звернулася асоціація "Укрцукор". Учасники ринку казали, що українські експортери вже досягли граничний обсяг на цей рік, передбачений рішенням ЄС.

За даними уряду, із початку року та станом на 29 квітня, вже експортовано близько 306,9 тис. тонн цукру, зокрема до країн ЄС 225,4 тис. тонн, що становить 86% квоти (262, 7 тис. тонн), яку встановили в Євросоюзі. Тож, з урахуванням темпів експорту, цю квоту українські виробники можуть вичерпати вже у травні.

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Крім того, уряд втановив квоти на 2024 рік на експорт до ЄС м’яса та субпродуктів з птиці на рівні 132,3 тис. тонни, зокрема м’яса та субпродуктів індиків на рівні 3,7 тис. тонни.

Очікується, що квота з боку ЄС для України становитиме 137 тис тонн для м’яса птиці, тож своєю постановою уряд узгодив українське регулювання з європейськими обмеженнями. На початок квітня Україна вже експортувала до європейських країн 45 тис тонн цієї продукції.

За даними Держмитниці, за першу половину минулого року Україна експортувала м’яса птиці на $470 млн, цукру – $214,9 млн.

Як повідомлялося, завдяки "коридорам солідарності" ЄС в економіку України надійшло 50 млрд євро.