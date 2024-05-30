Родина "Слуги народу" Галушка під час великої війни "обросла" майном на десятки мільйонів, – ЗМІ. ВIДЕО

Під час повномасштабної війни на родину малознаного народного депутата від "Слуги народу" Миколи Галушка оформили майно загальною вартістю $800 тис., або 32 мільйони гривень в еквіваленті.

Йдеться про майно родини депутата, яке вона набула після початку повномасштабного вторгнення, яке знайшли розслідувачі hromadske.

Зокрема, автопарк членів родини Галушка, який з’явився після початку повномасштабного вторгнення, журналісти оцінили у майже $200 тис.

Єдине авто, вказане в декларації Миколи Галушка, належить його татові й формальному власнику броварської охоронної компанії "Галід", яку переписали на нього після обрання сина депутатом. Цей Mercedes-Benz S500 2008 року випуску на Леоніда Галушка записали у листопаді 2022 року.

Крім того, на батька нардепа Галушка за останні два роки оформили:

Lexus NX 300 2021 року випуску. Влітку 2022-го такий автомобіль коштував близько $40 тис.;

згаданий вище Mercedes-Benz S 500 2008 року. Попри солідний вік таке авто коштуватиме $12-13 тис.;

новенький Volvo XC90 з’явився у тата нардепа 1 грудня 2022 року. Таке авто з салону обійдеться у понад $55 тис.;

Samsung SM6 2016 року випуску вартістю понад $10 тис.;

мотоцикл Suzuki Hayabusa на броварського пенсіонера записали в листопаді 2023 року, це ще $10-12 тис.

Ще одне авто, Land Cruiser, яким користувався депутат, раніше було оформлено на його матір – Марину Галушко. Згодом його продали, натомість аналогічну автівку оформили на матір сина нардепа Галушка – Світлану Левчук, яку він у деклараціях не вказує.

Крім того, на матір нардепа кілька місяців тому оформили ще одну розкішну автівку. У березні цього року броварська пенсіонерка купила модний електрокар Zeekr вартістю понад $50 тис.

Маєток родини Галушка

Окрім будинків та офісних приміщень сестри депутата в офісі "Галіду", батьківської хати і квартири в Броварах, ділянок кожного з родичів у різних куточках Київщини, журналісти знайшли маєток, який родина нардепа збудувала під час повномасштабної війни.

Він розташований у селі Рожівка, у 15 хвилинах їзди від центру Броварів, у закритому кооперативі "Лісове озеро". Тут розташований будинок батьків депутата, які вони збудували ще у 2007-2010 роках. Ділянка, як і маєток, оформлені на Леоніда Галушка – батька нардепа.

На тій самій вулиці, через кілька будинків, збудували ще один масштабний дім. Він розташований на ділянці у 12 соток, яку влітку 2020 року купила мати Миколи Галушка — Марина.

На території її ділянки розташовано триповерховий маєток з басейном та кількома гаражами. Уся ця розкішна перебудова активно тривала саме під час повномасштабного вторгнення. Про це свідчить порівняння карт місцевості за 2020 та 2022 роки.

Будинок Марини Галушко до та після перебудови

Оцінити вартість перебудови чи самого будинку важко, оскільки його споруджують не з нуля, а просто, так би мовити, "розширюють". Менші за розміром маєтки у Рожівці коштують щонайменше $120-130 тис. Таким чином цей будинок журналісти оцінили у понад $300 тис.

За твердженням матері нардепа, на ділянці якої й розташований маєток, вона його добудовує для продажу.

"Я його роблю на продаж, я його не будувала. Я роблю зовнішній вигляд та ремонт, щоб продати. І навіть оголошення є!" – заявила вона.

У мережі справді розміщено оголошення про продаж цього будинку, але за $650 тис.

Тож разом з автопарком за останні два роки родина депутата Галушка набула майна на понад $800 тис.

Хто такий Микола Галушко

Микола Галушко – колишній броварський підприємець, йому 44 роки. З 1997 по 2006 роки проходив службу в міліції, у 2001 році закінчив Національну академію внутрішніх справ. З 2006 року ексміліціянт пішов у бізнес, очолив приватне підприємство "Галід", яке надавало охоронні послуги у Броварах та районі.

Оскільки посадовцям такого рівня займатися бізнесом заборонено, охоронну компанію влітку 2019-го переписали на тата нардепа – Леоніда Галушка. Зараз в офісі компанії "Галід" розташована приймальня нардепа.

Депутат-мажоритарник потрапив у Верховну Раду як представник президентської фракції "Слуга народу" у 2019-му від міста Бровари на Київщині, є членом Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Рух "Чесно", який відстежує активність народних обранців, знайшов тільки два факти у професійному доробку Галушка.

"За весь час каденції у нього було не так багато виступів – лише один за 5 років. Нардеп Галушко – серед лідерів прогульництва за 2022-2023 роки. Він не відвідував 46% засідань", – зазначає координатор руху "Чесно" Олександр Саліженко.