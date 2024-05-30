Україна підпише угоду із США про кредит на $7,9 мільярда. Кабмін затвердив умови

Кабінет Міністрів схвалив проєкт міжурядової угоди для отримання кредиту на $7,9 мільярда від США.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у четвер, 30 травня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Україна залучить ще майже $7,9 млрд. Уряд ухвалив відповідний проєкт угоди між країнами. Це кошти в межах нового пакета американської допомоги, які будуть спрямовані наш державний бюджет", – написав голова уряду.

Він нагадав, що загалом цьогоріч Україна вже отримала $11,8 млрд міжнародної фінансової допомоги. Це, зокрема, кошти МВФ, кошти Євросоюзу за програмою Ukraine Facility, а також кошти інших партнерів: Японії, Канади, Великої Британії.

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Як повідомлялося, кошти на суму майже $7,9 млрд є частиною пакета допомоги від США на загальну суму майже $61 млрд, ухваленого у квітні. Кошти надаватимуться в кредит, але після 15 листопада 2024 року президент США може списати до 50% його суми, а після 1 січня 2026 року президент США може списати решту боргу.