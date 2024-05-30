Уряд змінив умови для невідключення бізнесу від електроенергії

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Для того, щоб бізнес не вимикали від електроенергії, компанія має імпортувати понад 80% електроенергії від загального споживання на відповідну годину.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"У разі коли обсяг придбаної імпортованої електроенергії у відповідній розрахунковій годині менше 80% загального обсягу споживання непобутовим споживачем у кожній розрахунковій годині, оператором системи розподілу відновлюється застосування заходів з примусового обмеження електропостачання починаючи з часу виявлення такого факту і до завершення доби постачання", – йдеться у рішенні Кабміну.

Раніше обсяг імпорту, потрібний для уникнення відключень для бізнесу, мав складати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді у жовтні-квітні та 30% – у травні-вересні.

Нововведення пояснюють необхідністю забезпечити операційну безпеку обʼєднаної енергетичної системи України, що може виникнути через масовані обстріли, за рахунок залучення імпорту електроенергії з країн ЄС.

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.