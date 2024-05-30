Україна виплачує за рішеннями ЄСПЛ до 200 тисяч євро на місяць
Про це повідомив суддя ЄСПЛ від України Микола Гнатовський, передає Укрінформ.
"У середньому одне рішення ЄСПЛ кожному окремому індивідуальному заявнику – це тисячі євро. Комусь – 2 тисячі євро, комусь – 5, а комусь, може, і 10 тисяч. Таких людей, які отримують щомісяця компенсації від ЄСПЛ, приблизно десяток, а то і більше. Тобто, грубо кажучи, залежно від місяця порядок цифр такий, що десь 100 тисяч євро, десь 200 тисяч євро на місяць держава винна людям", – зазначив він.
За даними Департаменту виконання рішень ЄСПЛ, у 2023 році Україна виплатила понад 2 мільйони євро.
"Я розумію, що для людей це і добре, але головне завдання суду полягає у тому, щоб системні проблеми з правами людини розв’язувалися. А іноді складається враження, що серед тих, хто ухвалює рішення, є посадовці, які вважають, що краще заплатити по рішеннях ЄСПЛ, ніж витратитися більш капітально і розв’язати проблему. Але це, чесно кажучи, шлях в нікуди", – зауважує суддя.
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Він стверджує, що держава може знайти гроші для реформування пенітенціарної системи. Зокрема, коштом Банку розвитку Ради Європи або ЄС, як це робили в інших країнах.
У розв'язанні проблем у пенітенціарній системі зацікавлена насамперед Україна, наголошує Гнатовський, оскільки це є перешкодою для подальшої європейської інтеграції.
Торік ЄСПЛ ухвалив 130 рішень, у яких було встановлено щонайменше одне або більше порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод з боку України. Але дуже часто в одній справі об’єднані однотипні заяви, тож насправді порушень встановлено у значно більшій кількості заяв, сказав він.