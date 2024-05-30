Кабмін зареєстрував ще два індустріальні парки. Вони забезпечать роботою понад 6 тисяч людей
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 30 травня, передає пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що загальна кількість нових робочих місць на цих двох індустріальних парків становитиме понад 6 тисяч.
"Завдяки новим виробничим майданчикам ми можемо допомогти бізнесу залучити більше інвестицій та створювати нові робочі місця, що також допоможе соціально-економічному розвитку регіонів. Нові індустріальні парки, які сьогодні включили до реєстру, сприятимуть розвитку пріоритетних галузей, що стануть локомотивом для відновлення української економіки", – зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
Індустріальний парк "Тячів"
Так, концепція індустріального парку "Тячів" передбачає роботу у переробній промисловості. Площа парку становитиме 61,47 га буде, буде створено до 3100 нових робочих місць.
На території індустріального парку виготовлятимуть скло та вироби із нього, працюватимуть деревопереробні підприємства, підприємства з обробки, оздоблення та різки декоративного та будівельного каменю, також буде відбуватись виробництво іншої продукції.
Водночас на території парку планують займатись науково-технічною діяльністю, працювати у сферах інформації й телекомунікацій, альтернативної енергетики, зберігання енергії та інших сумісних сферах діяльності.
Індустріальний парк "Сміла"
Індустріальний парк "Сміла" буде розташований на площі 61,32 га. Там створять до 3000 робочих місць у галузях переробки агропродукції та проведення науково-технічних досліджень.
Зазначається, що перспективними напрямками діяльності підприємств в індустріальному парку може бути виробництво та розвиток технологій, необхідних для відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури України.
Зокрема, планується виготовляти компоненти та обладнання для вітро- та сонячних електростанцій, обладнання для зберігання виробленої енергії установок для виробництва біометану як чистого джерела енергії.
Загалом до Реєстру індустріальних парків внесено вже 81 парк.
У березні повідомлялося, що в Україні створять державний Офіс розвитку індустріальних парків. Зокрема, буде використано досвід Сінгапуру, Туреччини та Польщі.
Згодом голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що з понад 70 офіційно зареєстрованих індустріальних парків реально працює лише близько 10.