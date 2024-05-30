Мінагрополітики планує збільшити переробку аграрної продукції в Україні до 50%

Україна цьогоріч планує ухвалити "Стратегію розвитку аграрного сектору України до 2030 року", яка допоможе збільшити переробку сільськогосподарської продукції та розширити експортні можливості агросектору.

Про це заявив виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час воркшопу з питань агросектору в рамках Ukraine Business Compact.

Висоцький наголосив, що така стратегія – це одне із зобов'язань згідно з програмою підтримки економіки Ukraine Facility від Європейського Союзу.

"Щоб зберегти потужності в агросекторі й підвищити його ефективність та експортні можливості, необхідно розвивати сектор з переробки. Це додана вартість продукції і збільшення доходів аграріїв. Наша мета – переробляти понад 50% сільськогосподарської продукції", – сказав Висоцький.

Він підкреслив, що Україна має досить великі можливості для переробки у тваринництві – виготовлення м'ясних і молочних продуктів, а також вироблення різних видів олії та розвиток виробництва кормів для тварин.

Висоцький наголосив, що збільшення потужностей у переробній галузі агросектору сприятиме підвищенню енергетичної незалежності та енергетичної безпеки як України, так і Євросоюзу.

Так, Україна може розширити виробництво біометану до 10 млрд кубометрів на рік. Для цього є відповідна транспортна інфраструктура та потужності.

Український агроекспорт

Висоцький також підкреслив, що для агросектору важливо мати доступ до різних видів логістики для експорту товарів. Та можливості впроваджувати сучасні технології для виробництва.

"Україна завжди була експортоорієнтованою державою. Щорічно ми експортуємо 65-70% сільгосппродукції. І навіть попри широкомасштабну війну Україна серед основних постачальників продуктів харчування для понад 400 млн людей у світі. І ми плануємо зберегти ці обсяги в майбутньому", – резюмував Висоцький.

Раніше він повідомляв, що експорт зернових та олійних культур у наступному маркетинговому році (липень 2024 – червень 2025 року) складе орієнтовно 55 млн тонн.

Зокрема, очікується, що українські аграрії експортують 40-43 млн тонн зернових культур, а також 17 млн тонн олійних культур та продуктів їхньої переробки – олії та шроту.

Це менше, ніж у поточному маркетинговому році. За даними Мінагрополітики, з липня 2023 року станом на 27 травня 2024 року Україна експортувала 45,76 млн тонн зернових та зернобобових культур.

План України для програми Ukraine Facility

У березні Кабінет міністрів ухвалив план для отримання фінансової допомоги від ЄС у межах програми Ukraine Facility.

План для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року. Він розроблявся спільно з ключовими міжнародними партнерами України. З огляду на це, передбачені Планом індикатори частково відповідають вже наявним міжнародним зобов’язанням України в межах інших угод, поясниюют у Мінекономіки.

За виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд євро, у 2026 році – 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.