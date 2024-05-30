Гривня продовжує рекордно падати: Офіційний курс долара вперше перевищив 40,5 грн/$
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 31 травня, на рівні 40,5001 грн/$, порівняно із 40,4832 грн/$ у четвер. Це новий історичний мінімум.
Водночас курс гривні до євро зміцнився на 10 копійок – до 43,8171 грн за євро. У середу він опускався до історичного мінімуму 43,9708 грн.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.