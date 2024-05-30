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Гривня продовжує рекордно падати: Офіційний курс долара вперше перевищив 40,5 грн/$

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курс гривні
Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 31 травня, на рівні 40,5001 грн/$, порівняно із 40,4832 грн/$ у четвер. Це новий історичний мінімум.

Офіційний курс долара вперше перевищив 40,5 грн/$

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 10 копійок – до 43,8171 грн за євро. У середу він опускався до історичного мінімуму 43,9708 грн.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: Михайло Орлюк

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Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    Якби не вливання іноземних партнерів то з гривнею було б те саме, що свого часу з купонами - знову б отримували зарплату пачками і всі б стали мільйонерами. Але, схоже, що все ще попереду - ЗЕскоти докладуть до цього максимум зусилль.
  • Валерій Кваша
    Зелені станок запустили.
  • Serhiy Tokolov
    Будьте позитивніше!
    Від початку року падіння гривні 6÷7%, воно дасть змогу ЗЕбілам заявити про пАтужне зростання ВВП.
    Схема перевірена, вони всю каденцію таким чином "економічне зростання" сИмулюють.
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