Працюючі пенсіонери в червні отримають збільшені виплати та перерахунок за два місяці

Працюючі пенсіонери, котрі набули право на перерахунок пенсії, у червні отримають підвищені виплати.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

"Із 1 квітня 2024 року пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки, проведено автоматичний перерахунок пенсії", – сказано в повідомленні.

Право на проведення такого перерахунку визначає страховий стаж, набутий станом на 1 березня, в січні-лютому 2024 року зокрема.

У Пенсійному фонді пояснили, що перерахунок провеедено саме в травні, оскільки до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року надійшли цього місяця.

Перерахунок проведено без додаткового звернення.

Уже в червні пенсіонери отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні два місяці.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада дозволила включати до розрахунку пенсії стаж роботи за кордоном.

Водночас Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт №9212 про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення, направивши його на доопрацювання.