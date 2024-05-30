У роботі monobank знову стався збій

У роботі віртуального банку monobank стався збій. Користувачі скаржилися на неможливівть перевести гроші на картку.

Збій у роботі застосунку підтвердив співзасновник віртуального банку monobank Олег Гороховський.

"Спостерігали проблеми з р2р переказами у застосунку... Перепрошую у тих, кого підвели( Зараз вже все працює як треба", – написав він у Telegram.

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Нагадаємо, що раніше збій у роботі віртуального monobank стався 1 травня. Попередній масштабний збій у роботі monobank стався 1 квітня, тоді послуги були недоступні кілька годин.

Нагадаємо, український віртуальний банк monobank працює на ліцензії "Універсал Банку". Минулого року він обігнав "Ощадбанк" та став другим за кількістю активних банківських карток в Україні.