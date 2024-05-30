Через "Дію" вже продали понад 100 тисяч авто. За три місяці продажі зросли у понад двічі

У застосунку "Дія" за пів року, від моменту запуску послуги, продано понад 100 тис. транспортних засобів. Комплекти нових номерів із серією DІ закріпили на понад 10,5 тис. транспортних засобів.

Про це повідомив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець в ефірі телемарафону.

Продаж авто через "Дію"

Ця онлайн-послуга дозволяє в будь-який час та в будь-якому місці продати в смартфоні свій автомобіль. Для цього у застосунку мають відображатися паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також свідоцтво про реєстрацію авто у продавця.

Усі транспортні засоби проходять автоматичну перевірку засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Якщо транспортний засіб викрадений чи арештований, або його власник в розшуку чи має обтяження, продаж буде відхилено.

Після успішної перевірки, договір надходить до сервісного центру МВС. Адміністратор закріплює номерні знаки із серією DI та друкує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Готовий пакет документів передається до ДП "Інфотех", яке направляє свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак до "Укрпошти." Та своєю чергою здійснює доставку до 10 днів на зазначене відділення.

У "Дії" можна перереєструвати легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. Послуга доступна лише фізичним особам і для першого продажу транспортного засобу в поточному році.

Якщо продавець збирається залишити собі номерний знак, він може залишити його на зберіганні в сервісному центрі МВС. А далі – закріпити за своїм іншим автомобілем. У таких випадках для оформлення договору купівлі-продажу необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

Як повідомлялося, за три місяці дії відповідної послуги перереєстрували 30 тис. транспортних засобів.

Послугу запустили в грудні 2023 року. За кілька годин роботи послуги було отримано 70 заявок.