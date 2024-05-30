Операція "EndGame": В Україні затримали групу міжнародних хакерів. ФОТОрепортаж

Європейське поліцейське управління (Європол) повідомило про затримання трьох кіберзлочинців в Україні і ще одного у Вірменії в рамках міжнародної операції EndGame.

Спецоперація стала найбільшою в історії, вона була спрямована проти "ботнетів", що відіграють важливу роль у поширенні шкідливих програм-вимагачів, повідомили у Європолі, передає Deutsche Welle.

"Міжнародна операція припинила роботу дроперів (поширювачів шкідливого програмного забезпечення, – ред.), зокрема IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader і Bumblebee, що призвело до чотирьох арештів і демонтажу більше 100 серверів по всьому світу", – заявили в Європолі.

Загалом в рамках операції було проведено 16 поліцейських обшуків у чотирьох країнах, з них 11 – в Україні.

У Національній поліції України уточнили, що обшуки проходили за місцями проживання розробників, адміністраторів та організаторів функціонування Pikabot, IcedID та AlexCrypt.

"Правоохоронні органи України здійснювали документування протиправної діяльності, пов’язаної з ботнетом Pikabot, модулюючим банківським трояном IcedID та криптором AlexCrypt. Всі ці зловмисні сервіси перебували в арсеналі таких російських кіберзлочинних організацій, як BlackBasta, Revil, Conti та допомогли їм атакувати десятки західних компаній, зокрема медичні установи та "виручити" понад десять мільйонів доларів", – заявили у Нацполіції.

Крім чотирьох заарештованих, ще вісьмох кіберзлочинців-втікачів внесуть до списку найбільш розшукуваних у Європі.

У Європолі додали, під час розслідування було виявлено, що один із головних підозрюваних заробив щонайменше 69 мільйонів євро в криптовалюті, здаючи в оренду сайти злочинної інфраструктури для розгортання програм-вимагачів. Транзакції підозрюваного постійно моніторяться, і вже отримано дозвіл на арешт цих активів.

Крім того, під час розслідування було зібрано велику кількість даних, які допоможуть у виявленні організаторів та ключових учасників світових хакерських груп, наголошують у Національній поліції України.

В Офісі генерального прокурора України зазначили, що операцію провели спільно з компетентними органами США, Франції, Нідерландів, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Данії і Німеччини.

Під час проведених в Україні обшуків виявлено і заблоковано серверне обладнання, в тому числі резервне, отримано доступ до адміністративної панелі ботнету, вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, яка використовувалась в протиправній діяльності.

Загалом в рамках спецоперації "EndGame" видалено та арештовано 91 сервер і заблоковано понад 1000 доменів, пов’язаних із злочинною діяльністю.