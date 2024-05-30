Україна домовляється з Туреччиною про встановлення мобільних електростанцій

Україна та Туреччина обговорили складну ситуацію в українській енергосистемі, що склалася після поновлення масованих російських атак, а також напрямки співпраці країн для подолання наслідків атак.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики за підсумками зустрічі міністра Германа Галущенка з послом Туреччини в Україні Мустафою Левентом Більгеном.

Сторони обговорили складну ситуацію в українській енергосистемі, що склалася після поновлення масованих російських атак, а також напрямки співпраці країн для подолання наслідків атак.

Галущенко підкреслив, що зараз головним завданням є підвищення гнучкості енергосистеми та нарощування потужностей генерації електроенергії, зокрема розвиток можливостей розподіленої та мобільної генерації.

Більген своєю чергою повідомив про готовність низки турецьких компаній взяти участь у відповідних проєктах. Відтак, сторони обговорили перспективи їх реалізації, зокрема в Харківській та Одеській областях.

У цьому контексті особливо акцентувалося на співпраці у встановленні мобільних електростанцій.

Ситуація в українські енергосистемі

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.