Кабмін ініціював підвищення штрафів за "джипінг" у заповідниках у 50 разів

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про посилення адміністративної відповідальності за правопорушення на заповідних територіях, його внесуть на розгляд Верховної Ради.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у четвер, 30 травня, повідомляє пресслужба Міндовкілля.

Заступник міністра Олександр Краснолуцький нагадав, що наприкінці березня Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування підтримав та урядовий законопроєкт, який встановлює суворіші заборони на заповідних територіях: пересуватися там на авто буде дозволено лише дорогами загального користування, вулицями міст та інших населених пунктів та на приватних територіях.

За словами Краснолуцького, наступним етапом боротьби з "джипінгом" має стати підвищення штрафів.

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Він уточнив, що зараз розмір штрафу для громадян складає від 153 до 408 гривень, а для посадових осіб – від 255 до 510 гривень. За даними Держекоінспекції у 2023 році по всій Україні суди оштрафували порушників на загальну суму 4,5 тисячі гривень, а сплачено всього 493 грн. Водночас сума збитків об’єктами природно-заповідного фонду склала близько 7 млн грн, а відшкодовано всього 913 тисяч гривень.

"Після схвалення проєкту закону розмір штрафу буде збільшено орієнтовно в 50 разів. Для громадян він становитиме від 8500 до 17000 грн, а для посадових осіб – від 17000 до 25500 грн", – зазначив Краснолуцький.