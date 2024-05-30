Бомбосховища коштують дорожче, ніж школа: ЄІБ заявив про проблеми з реалізацією проєктів в Україні

Оновлені Державні будівельні норми (ДБН) "Захисні споруди цивільного захисту", які набрали чинності з листопада 2023 року, містять дуже суворі вимоги до бомбосховищ, що можуть стати бар’єром для реалізації проєктів в Україні. Причиною такого може стати значне їхнє здорожчання.

Про це повідомив секторний інженер відділу регіонального розвитку департаменту проєктів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Павло Новак на другому люксембурзько-українському бізнес-форумі, передає Інтерфакс-Україна.

"Бомбосховища коштують у деяких проєктах дорожче, ніж сама школа або сервісний центр чи дитячий садок. Бомбосховища потрібні, їх необхідно робити, але щоб вони не ставали бар'єром у процесі імплементації, процесі проєктної документації, розроблення та проходження експертизи",– заявив Новак.

Він додав, що ЄІБ сподівається на переговори з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) для оптимального вирішення цієї проблеми.

Відповідаючи на запитання, якого рівня захисту проєкти готовий підтримувати ЄІБ, старша спеціалістка з кредитів Анастасія Харлан зазначила, що однозначної відповіді немає, але оцінювання ризиків здійснюваних проєктів насамперед перебуває на українському боці, оскільки ЄІБ виділяє кредит Україні.

"Ми розраховуємо, що наш партнер з української сторони застосовуватиме максимальну логіку й оцінку ризиків щодо подальшого існування цього активу. Це виключно рішення кінцевих бенефіціарів і уряду, щоб оцінити й погодитися з тими факторами ризику", – зазначила вона.

Водночас Харлан вказала, що ЄІБ готовий до конструктивного діалогу в цьому питанні.

Що передбачають нові правила будівництва укриттів

У серпні 2023 року Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України затвердило проєкт нових державних будівельних норм "Захисні споруди цивільного захисту", що встановлює чіткі вимоги до проєктування та будівництва нових захисних споруд, а також реконструкції та капітального ремонту вже існуючих.

Затверджений проєкт ДБН передбачає, що всі захисні споруди мають відповідати стандартам інклюзивності, в тому числі, фізичної безбар'єрності. Зокрема, такі споруди мають бути обладнані пандусами для людей з інвалідністю. У разі неможливості облаштування пандуса рекомендується застосовувати підйомні пристрої та механізми.

Також у захисних спорудах повинні бути облаштовані системи візуальної та тактильної навігації, контрастне маркування на сходах та порогах.

Під час нового будівництва обов’язковим є облаштування мінімум одного універсального санітарно-гігієнічного приміщення. Таке приміщення має розраховуватися на кожні 200 осіб.

Нові державні будівельні норми набули чинності з 1 листопада 2023 року.