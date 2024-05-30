Молочна переробка – на межі збитковості. Така ситуація спостерігається вперше з 2022 року

Економічна ефективність діяльності молокопереробних підприємств останнім часом суттєво знизилася. Така ситуація спостерігається вперше після перших місяців повномасштабного російського вторгнення.

Про це "БізнесЦензору" повідомила експертно-аналітична служба Спілки молочних підприємств України.

За словами експертів, наразі на ринку молоко-сировини склалась патова ситуація.

У серпні-грудні 2023 року на ринку молоко-сировини в Україні фіксувалось аномально стрімке зростання рівня цін – більш як на 30% або. Водночас воно не супроводжувалось відповідним зростанням цін на молокопродукти – як на внутрішньому, так і на світових ринках, а також підвищенням купівельної спроможності населення України та пожвавленням попиту на молокопродукти всередині країни.

Відповідно, зростання цін на молоко-сировину молокопереробні підприємства змушені були компенсувати переважно за рахунок власної маржі, що негативно позначилось на економічних результатах їх діяльності.

Із початку року та до травня цього року середня ціна молоко-сировини екстра ґатунку знизилася до 16,8 грн/кг з ПДВ. Утім, це все одно лише на 8% нижче пікових її значень, зафіксованих наприкінці 2023 року і не відповідає поточній ситуації на внутрішньому та зовнішніх ринках молокопродуктів.

Через несприятливу цінову ситуацію на світових ринках молокопродуктів заробляти на експорті українським молокопереробним підприємствам з літа 2023 року вже не вдається.

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Усередині країни ситуація із платоспроможністю та кількістю споживачів також не покращилась – рівень доходів не зріс, а тенденція щодо повернення громадян в України восени 2023 року призупинилась і навіть почався зворотний процес.

Усе це негативно позначається на обсягах продажів молокопродуктів – з ІІ кварталу 2024 року молокопереробні підприємства почали працювати на склади, чого не спостерігалось з перших місяців повномасштабного російського вторгнення, наголошують експерти.

"З одного боку у нас є дефіцит молочної сировини та ринкова сила виробників молока, які враховуючи цей дефіцит можуть піднімати ціну на неї, як минулого року на 30%. З іншого боку існує механізм стримування цін – а саме ритейл, який не погоджується піднімати ціни на молочні продукти. І виходить, що переробник знаходиться посередині, і від того молочний бізнес програє", – зазначив голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський.

За його словами, якщо говорити про останні пів року, то молочна переробка знаходилася на грані точки беззбитковості, або збитковості. Для подальшого розвитку бізнесу, необхідно створити прозорий механізм формування ціни на молочну продукцію.

Як приклад, очільник СМПУ навів так звані Погоджувальні ради, які існують у розвинутих країнах. У цих радах присутні представники бізнесу, асоціації та міністерства. "І вони разом погоджують ціну на квартал, враховуючи інтереси всіх учасників маркетингового ланцюжка. У нас цього немає", – зазначив він.

Для створення механізму формування цін в Україні, за словами Чагаровського, необхідно залучити Міністерство аграрної політики, Асоціацію виробників молока та асоціацію переробників.

"Вони повинні сісти та опрацювати цей механізм, а саме вивчити досвід, який використовується в інших країнах, та врахувати українські особливості – дефіцит молочної сировини та низьку купівельну спроможність населення. Тож, необхідно зробити робочу групу, щоб вона підготувала пропозиції щодо створення такої погоджувальної ради", – підсумував Чагаровський.