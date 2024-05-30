Виплати компенсацій за житло ветеранам. Кабмін передбачив зміни

Кабінет Міністрів України вніс зміни до урядових постанов №214 від 28 березня 2018 року та №280 від 18 квітня 2018 року, якими врегулював окремі питання виділення грошової компенсації для придбання житла.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Зокрема, йдеться про ветеранів з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб та внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Зазначається, що ухвалені зміни дозволять забезпечити ефективне та цільове використання державних коштів в умовах воєнного стану та принцип соціальної справедливості відносно тих осіб, які дійсно потребують житла.

Що змінилося

Зокрема, вирішено:

розпорядники субвенції на виплату грошової компенсації за місцевими бюджетами будуть визначатися рішеннями відповідної місцевої ради, відповідної військово-цивільної адміністрації згідно із законодавством;

для своєчасної виплати грошової компенсації встановити термін протягом якого місцевий розпорядник забезпечуватиме виплату грошової компенсації її одержувачам – 30 календарних днів після надходження державних коштів на рахунки місцевих бюджетів;

здійснювати розподіл субвенції на виплату грошової компенсації з урахуванням обов'язкової виплати грошової компенсації в повному обсязі для кожного одержувача, на якого здійснено розподіл;

визначити право на призначення грошової компенсації заявникам зазначеної категорії, яких взято на квартирний облік станом на 1 червня 2024 року;

передбачити здійснення перерахунку розміру призначеної грошової компенсації один раз на рік з урахуванням опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, визначеної Мінінфраструктури станом на 1 січня поточного року, що має прямий вплив на забезпечення виплати в повному обсязі;

урегулювати правові засади надання грошової компенсації одержувачам, яким вручено підозру у зв’язку із вчиненням ним злочину проти України, а саме встановлено відстрочення виплати грошової компенсації до отримання відповідного вироку;

передбачити можливість проводити дії щодо отримання згоди на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунку як оплату за договором та придбання житла через уповноважену особу.

У державному бюджеті на 2024 рік на забезпечення житлом ветеранів війни, членів родин загиблих захисників і захисниць закладено майже 5,75 млрд грн.