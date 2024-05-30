Росія вкрала понад 1700 тонн українського зерна та агропродукції, – Офіс генпрокурора

Росія за час повномасштабного вторгнення викрала з окупованих територій України понад 1,7 тис. тонн української агропродукції та продовжує знищувати сільськогосподарську інфраструктуру.

Про це розповів заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький.

За його словами, за час повномасштабного вторгнення Росія вкрала і знищила українського зерна та іншої агропродукції на мільярди доларів.

"Наразі Росія викрала з окупованих територій України понад 1 700 тонн української агропродукції та продовжує знищувати сільськогосподарську інфраструктуру", – заявив Вербицький.

Щоб відстежити викрадену агропродукцію та притягнути причетних до кримінальної відповідальності, українські прокурори отримали накази на арешт понад 20 суден, направили запити на взаємну правову допомогу та скерували до суду 20 обвинувальних актів, додав він.

Втім, розслідування суттєво ускладнюється тим, що Росія приховує українське походження агропродукції, а необхідні документи та свідки перебувають на окупованих територіях або в самій РФ.

Тому Офіс генпрокурора закликає міжнародних партнерів, агротрейдерів та громадські організації допомагати відстежувати міжнародний потік вкраденої української агропродукції та фінансування цих незаконних продажів.

Як повідомлялося, Росія за минулий рік поставила на світовий ринок у середньому 16 млн тонн зернових, що вирощуються на окупованих нею українських територіях