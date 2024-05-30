Україна та Молдова домовилися про новий маршрут транзиту російського газу в невизнане Придністров’я

Молдова та Україна досягли неофіційної домовленості про продовження постачання природного газу до невизнаного Придністров’я після закінчення транзитного контракту з російським "Газпромом" наприкінці року.

Про це заявив міністр енергетики Молдови Віктор Парліков, передає Bloomberg.

Згідно з попередньою угодою, новий маршрут через Туреччину є життєздатним варіантом доставки російського газу до регіону.

Очікується, що "Газпром" постачатиме газ до Туреччини, а потім через Болгарію, Румунію й Україну до Придністров'я.

Як повідомлялося, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Молдова і російський газ

Після початку війни в Україні Молдова відмовилася від російського газу, купуючи його виключно на європейському ринку. Але "Газпром" продовжує постачати паливо в Придністров'я, яке забезпечує Молдову більшою частиною електроенергії.

За словами Парлікова, досі залишається питанням, хто нестиме витрати і чи буде "Газпром" платити за транзит, чи він відмовиться та припинить постачання до Придністров'я, коли угода закінчиться наприкінці 2025 року.

Контракт на електроенергію з Молдовою є найбільшим джерелом доходу невизнаного Придністров'я.

"Ми не будемо перешкоджати цьому транзиту, тому що ми не хочемо створити кризу в регіоні, тим більше, що ця криза відразу стає проблемою всієї Молдови. Але ми не будемо виступати державним гарантом будь-якого газового контракту", – сказав Парліков.

Транзит газу через Україну

Нагадаємо, у травні 2022 року "Оператор ГТС України" через через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинив прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечувала близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.

Договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.

Молдова втратила контроль над Придністров'ям після збройного конфлікту 1992 року, який нібито виник "через побоювання" проросійської частини населення, що Молдова увійде до складу Румунії. Відтоді там перебувають російські окупаційні війська.