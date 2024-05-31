У Краснодарському краї внаслідок атаки дронів загорілися три цистерни з нафтопродуктами

У ніч проти 31 травня внаслідок удару безпілотників у Краснодарському краї Росії сталася пожежа на нафтобазі.

Про це повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв у Telegram.

Зокрема, пожежа спалахнула у Темрюкському районі.

"Там від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази. Пошкоджені й горять три цистерни з нафтопродуктами. Наразі триває ліквідація спалаху", – зазначив він.

За словами губернатора, серед працівників нафтобази є постраждалі. Решту співробітників евакуювали.

Наслідки ударів по російських НПЗ

Раніше стало відомо, що в Росії в травні простоювало 12% нафтопереробних потужностей.

До того повідомлялося, що виробництво бензину в Росії обвалилося до мінімуму з жовтня. Так, за тиждень з 13 по 19 травня російські НПЗ випустили 740 тис. тонн бензину – мінімальний обсяг із жовтня минулого року.

Випуск дизельного палива, згідно з даними Росстату, просів на 7,1% за тиждень, до 1,56 млн тонн. Порівняно з кінцем минулого року НПЗ скоротили виробництво на 11%, або майже на 200 тис. тонн на тиждень.

Російські нафтовики поки безсилі захистити свої заводи від атак БПЛА. Так, 9 травня дрон атакував розташований у Башкирії завод "Газпром Нефтехим Салават", що випускає близько 600 тис. тонн високоокатонового бензину щорічно.

Наступного дня під ударом виявився найбільший НПЗ Калузької області, а ще через два дні – Волгоградський НПЗ "Лукойла". Він був змушений зупинити головну установку переробки нафти, яку перезапустили 16 травня.

17 травня вдруге з початку року зупинився Туапсинський НПЗ "Роснефти" – єдиний на чорноморському узбережжі Росії. Завод потужністю 12 млн тонн на рік простоював із зими через пожежу, спричинену атакою БПЛА. Його перезапустили наприкінці квітня, але через три тижні він знову зазнав удару, в результаті якого вийшла з ладу одна з установок. Завод перезапустили 19 травня.