Більше не WOG Cafe. Пасажирів у швидкісних поїздах "Укрзалізниці" годуватиме інша компанія
Про це повідомляє пресслужба "УЗ".
Зазначається, що в меню буде представлено 33 нових позиції, зокрема круасани, дитяче меню, рибний обід, веганські бургери, курячий бульйон, хот-доги, сирники та інше.
Ціни на комплексні обіди та воду в квитку лишаються без змін.
Також "Укрзалізниця" подякувала WOG Cafe за багаторічну співпрацю.
Як повідомлялося, у квітні "Укрзалізниця" обрала нову компанію, яка організовуватиме харчування пасажирів у швидкісних поїздах "Інтерсіті+" у наступні 5 років.
Переможцем торгів на надання послуги у системі SmartTender стала компанія ТОВ "Понтем.УА", їй вже направили пропозицію укласти угоду.
За даними у системі YouControl, засновником ТОВ "Понтем.УА" є литовська компанія "Балтійос паслаугу групе", а її бенефіціаром – Ірмантас Норкус. Компанія надає послуги з організації громадського харчування у школах, дитячих садках, лікарнях, державних та приватних підприємствах.