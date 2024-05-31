Найближчими днями ситуація з відключеннями світла зміниться, – голова "Укренерго"

Відсутність відключень світла з 26 травня є наслідком завершення ремонтних робіт на двох атомних енергоблоках. Утім, незабаром у ремонт вийдуть інші потужності АЕС, після чого ситуація зміниться.

Про це в інтерв'ю ютуб-каналу УП повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Укрінформ.

За його словами, в останній тиждень травня графіки погодинних відключень не застосовуються завдяки виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС, однак це покращення ситуації тимчасове.

"Згідно з графіком, уже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії і вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову", – сказав Кудрицький.

Він нагадав, що через масовані атаки, які поновилися у березні, енергосистема втратила багато теплових та гідрогенеруючих потужностей.

"Це створило дефіцит виробництва електроенергії. І ми не можемо перекрити той дефіцит навіть досить великими обсягами імпорту електроенергії", – пояснив очільник "Укренерго".

Кудрицький також повідомив, що завдяки допомозі міжнародних партнерів Укренерго вже відновило майже 90% своїх об'єктів, що були пошкоджені через масовані атаки в опалювальний сезон 2022-2023 років.

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.