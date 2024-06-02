ChatGPT відкрив нові функції для безкоштовного використання

Користувачі безкоштовної версії чат-боту ChatGPT тепер можуть отримувати доступ до кастомних GPT – аналізувати графіки, задавати питання про фотографії та інші функції, як є в платному GPT-4o.

Про це пише The Verge.

Такі функції, як моделювання і вебвідповіді, аналітика даних, створення діаграм, перегляд, завантаження файлів, пам'ять і кастомні GPT, були доступні платним користувачам ChatGPT – Plus, Teams і Enterprise, – але тепер вони доступні для всіх, хто використовує ChatGPT.

Хоча користувачі безкоштовної версії ChatGPT можуть знаходити та використовувати спеціальні GPT-файли, які раніше були доступні лише для платних підписників, вони не зможуть створювати власні.

Маючи доступ до аналітики даних і створення діаграм, користувачі можуть підключати дані OneDrive і Google Drive до ChatGPT для швидшого аналізу та настроюваних діаграм.

Проте платні підписники мають ще одну перевагу: менше обмежень на повідомлення. Коли безкоштовні користувачі досягають ліміту повідомлень або розмов, використовуючи GPT-4o, вони автоматично повертаються до GPT-3.5.

Раніше повідомлялося, що компанія-розробник CharGPT – OpenAI – і News Corp підписали угоду, що надає доступ OpenAI до новинного контенту від видавничих брендів News Corp, таких як The Wall Street Journal та The Sun. Таким чином новини будуть використовуватися для навчання моделей штучного інтелекту компанії.

До того OpenAI оновила свій чат-бот на основі штучного інтелекту – ChatGPT. Тепер він став розумнішим і почав використовувати "більш розмовну" мову.

Перед тим OpenAI дозволила використовувати чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT без реєстрації.