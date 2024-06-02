TikTok розробляє копію застосунку, щоб уникнути блокування в США
Про це пише Reuters із посиланням на джерела, передає AIN.UA.
Повідомляється, що зараз над проєктом працюють сотні програмістів як у США, так і в Китаї. Вони отримали завдання проаналізувати мільйони рядків коду та розібрати алгоритм, котрий підбирає користувачам відео, що їм подобаються.
Завдання інженерів полягає в тому, щоб виділити ту частину, яка буде використовуватися в американській версії, а також виключити будь-яку інформацію, пов'язану з китайськими користувачами.
Очікується, що цей процес займе щонайменше рік.
Також зазначається, що цей крок може заспокоїти американських законодавців, які прагнуть заборонити ТікТок.
Заборона TikTok у США
Раніше Палата представників американського Конгресу схвалила законопроєкт, який може спричинити заборону TikTok на американській території. Документ передбачає, що ByteDance має відмовитися від сервісу – інакше платформу можуть заборонити в США.
Робота над розділенням вихідного коду розпочалася минулого року, ще до того як з'явилася законодавча ініціатива. Президент США Джо Байден підписав документ у квітні.
За оцінками самої компанії, TikTok налічує близько 170 млн користувачів у США.
Виручка TikTok у США в 2023 році досягла рекордних $16 млрд.