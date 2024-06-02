Відзавтра в київському метро зміниться графік руху поїздів
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Відзавтра 3 червня, у київському метрополітені змінять графік руху поїздів.
Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.
Так, інтервали між поїздами становитимуть:
- у пікові години орієнтовно 3-4 хвилини;
- у міжпікові – 6:00-6:30 хвилин;
- у вихідні дні інтервали залишаються без змін – 6-7 хвилин.
Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами.
Раніше повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" збільшить інтервали руху поїздів на 45-60 секунд на всіх лініях підземки. Головна причина – гострий дефіцит машиністів та електромеханіків.
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