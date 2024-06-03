ОПЕК+ продовжила дію обмежень на видобуток нафти до наступного року

Організація країн-експортерів нафти та її союзники – група провідних виробників нафти ОПЕК+ – домовилися продовжити добровільне скорочення видобутку на 2,2 млн барелів сирої нафти на день до 2025 року.

Про це пише CNN.

В організації назвали це "запобіжним" кроком, спрямованим на стабілізацію ринку.

Скорочення, вперше погоджені в грудні, повинні були закінчитися в кінці цього місяця. Таке зменшення доповнило раніше узгоджені скорочення на 3,66 млн барелів на день, оголошені у 2022 і 2023 роках.

Група також оприлюднила свої вимоги щодо виробництва на 2025 рік. Квота на видобуток Об'єднаних Арабських Еміратів зросла на 300 тис. барелів на добу. Зазначається, що підвищення "буде відбуватися поступово" з січня по вересень 2025 року.

Незважаючи на скорочення в ОПЕК+, що еквівалентно приблизно 5,7% світових поставок сирої нафти, і триваючу напруженість на Близькому Сході, світові ціни на нафту впали приблизно на 10% після того, як на початку квітня досягли максимуму за п’ять місяців.

Зниження цін частково стало результатом рекордного видобутку нафти в США, який збільшив світову пропозицію, а також занепокоєння щодо слабкого попиту в Китаї – найбільшому в світі імпортері нафти – та інших великих економіках.

У своєму останньому щомісячному звіті Міжнародне енергетичне агентство знизило свій прогноз щодо зростання світового попиту на нафту цього року на 140 тис. барелів – на день до 1,1 мілн барелів на день, посилаючись на слабкий попит у розвинутих економіках, особливо в Європі.

Незважаючи на слабший прогноз зростання, може розвинутися криза пропозиції. МЕА очікує, що глобальні пропозиції цього року зростуть лише на 580 тис. барелів на день. У березні паризьке агентство заявило, що очікує дефіциту пропозиції в 2024 році, якщо ОПЕК+ продовжить скорочення видобутку до кінця року.

У листопаді минулого року повідомлялося, що країни нафтового картелю ОПЕК і Росія (ОПЕК+) домовилися про додаткове обмеження видобутку, щоб підтримати високі ціни на нафту.

У березні цього року уряд Росії наказав компаніям скоротити видобуток нафти в другому кварталі, щоб забезпечити досягнення цільового показника видобутку в 9 млн барелів на день (б/д) до кінця червня відповідно до своїх зобов’язань перед ОПЕК+.